لبنان | “سيدة الجبل”: معادلة الثنائي الشيعي مستحيلة لأن لبنان لا يحكمه فريق

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لقاء سيدة الجبل
رفض “لقاء سيدة الجبل” “وقوف حزب الله بعنوان “الثنائي الشيعي” في وجه مصلحة لبنان واللبنانيين في تشكيل حكومة مستقلة خالية من الأحزاب وعلى رأسها حزب الله”.
ولفت في بيان الى “ان المعادلة التي يحاول فرضها “الثنائي الشيعي” مستحيلة لأن لبنان لا يحكمه فريق ولا يتحكم بمقدراته حزب”.
كما طالب اللقاء “جميع اللبنانيين بالإنتقال الى جهوزية شعبية وأهلية وسياسية من أجل رفع وصاية إيران عن لبنان التي أصبحت بمثابة إحتلال كامل الأوصاف، وهو ما يؤكده تماشي رئيس الجمهورية مع توجهات الثنائي الشيعي”
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