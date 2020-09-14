لبنان | بهاء الحريري: تدرك الولايات المتحدة أن زمن التسوية مع حزب الله قد ولى

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2020 3:12 مساءً

غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته الرسمية عبر “تويتر” قائلاً “يردد اللبنانيون عبارة “#كلن_يعني_كلن” في جميع أنحاء العالم – لم تعد مجرد كلمات ، بل أفعال أيضًا. تدرك الولايات المتحدة أن زمن التسوية مع حزب الله قد ولى ويجب على الدول الأخرى القبول بهذا والانضمام إلى الولايات المتحدة للمساعدة في بناء #لبنان_الجديد”.

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وفي تغريدة ثانية كتب “من الواضح لماذا يرغب حزب الله وحلفاؤه في الاحتفاظ والسيطرة على وزارة المالية اللبنانية – الإجابة تكمن في الأسباب التي دفعت @USTreasury

الأسبوع الماضي إلى فرض عقوبات على وزير المالية السابق علي حسن خليل لمساعدته في تمويل الجماعة الإرهابية. الحرس القديم لن يستسلم للضغوط بسهولة”.

كما كتب في تغريدة اخرى “العقوبات الأمريكية اليوم تؤكد أن شعبنا الذي ضحى لسنوات ليس وحيداً وأن المجتمع الدولي يستمع جيداً لصوت الثورة بمواجهة الفساد و الإرهاب. تأكدوا أن الحساب سيطال كل الفاسدين و الداعمين للإرهاب و الميليشيات المسلحة التي تسببت بإنهيار وطننا الكريم”.