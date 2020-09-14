لبنان | وزارة الصحة: تسجيل حالتين إيجابيتين على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 12 الحالي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - منذ 34 دقيقة حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 12/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود حالتين (2) إيجابيتين. وجاءت النتائج كالتالي: رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة واحدة إيجابية)رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

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