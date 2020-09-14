كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - منذ ساعة واحدة بري أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أنه “كل ما ينشر وينسب إلى مصادر عين التينة عبر تطبيقات الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي في الموضوع الحكومي غير صحيح على الاطلاق، وبالاساس لا يوجد شيء اسمه مصادر في عين التينة سوى حصرا ما يصدر عن المكتب الاعلامي لرئيس المجلس النيابي.”

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مكتب بري: ليس هناك مصادر لعين التينة سوى البيانات الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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