لبنان | خلية الأزمة في الضنية: تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:18 مساءً - منذ 24 ثانية

أعلنت خلية الأزمة والطوارئ في اتحاد بلديات الضنية في بيان، “عن وفاة شخص في بلدة بخعون بفيروس كورونا، وهي الوفاة السابعة في المنطقة منذ شهر نيسان الماضي، وتسجيل 9 إصابات جديدة موزعة بين: بلدات بخعون 4 اصابات، مراح السراج 2، وسير وطاران وإيزال إصابة واحدة”.

وناشدت الخلية الأهالي “التزام التدابير الصحية والوقائية اللازمة حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، وعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة، ووضع الكمامة والحفاظ على النظافة والتعقيم والتباعد الإجتماعي وعدم الإختلاط”.

يذكر أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن كان قد اعتبر ان ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا طبيعي ومتوقع بعد اعادة فتح البلد، مشبراً إلى ان الارقام ستزداد اكثر مع قدوم فصل الخريف حيث ستصطدم موجة كورونا بموجة الانفلونزا.

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وقال حسن في حديث إذاعي لـ “صوت لبنان” : نعمل على رفع الجهوزية لتفادي الاسوأ في الخريف وعلى المجتمع مسؤولية الالتزام بالاجراءات الوقائية.

ولفت حسن إلى ان عدد الوفيات في لبنان اقل من المعدل العالمي بحوالى 2.5% لمن هم فوق الـ 65 سنة و90% منهم يعانون من امراض مزمنة ومستعصية.

وأضاف: للاسف بيّنت المستشفيات الخاصة عن عجز وسوء تقدير وطني وانساني اما المستشفيات الحكومية فسترفع من جهوزيتها بالتعاون مع وزارة المالية.