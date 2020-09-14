لبنان | الجيش: سلسلة خروقات جوية لجيش العدو الإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 12:18 مساءً - منذ 56 دقيقة

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه “بتاريخ 13/9/2020 اعتباراً من الساعة 1.25 ولغاية تاريخ 14/9/2020 الساعة 4.10 تم تسجيل /12/ خرقاً جوياً من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب. وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

كما أعلنت قيادة الجيش أن /6/ طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 13 /9/ 2020 اعتباراً من الساعة 14.30 ولغاية الساعة 15.55 الأجواء اللبنانيّة ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية. وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.