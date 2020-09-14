لبنان | وزاارة الطاقة توضح ملابسات ما أشيع عن انفجار خط النفط العربي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 7 ثواني

بعد ورود معلومات عن تسرّب للنفط في خط النفط العربي عند مخيم نهر البارد، ثارت مخاوف عديدة من انفجاره ووقوع كارثة جديدة،

وعلى الفور صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:

“توضيحا لما نشر في بعض وسائل الاعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تخوف من انفجار خط النفط العربي عند مخيم نهر البارد،

تفيد وزارة الطاقة والمياه ان خط النفط العربي متوقف عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات، وان مادة النفط الخام الموجودة فيه هي ضرورية للحفاظ على صيانة الخط، وان الثقب الذي اصاب الخط قد تم إصلاحه فورا من قبل فرق الصيانة العاملة في منشآت النفط في طرابلس أمس الاحد، والتي تتابع الكشف على طول الخط للتأكد من سلامته”.