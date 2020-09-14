لبنان | مصرف لبنان يصدر تعميماً جديداً بشأن التسهيلات للمصارف والمؤسسات المالية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 4 دقائق

أعلن مصرف لبنان عن تعميمه الجديد الذي يقضي بمنح المصارف والمؤسسات المالية قروضا استثنائية بقيمة قاربت الـ400 مليون دولار أميركي، وعدد المستفيدين منها قارب 29000 مستفيدا من أفراد ومؤسسات.

وفي الصورة المرفقة، تظهر التفاصيل وكيف توزعت القروض الممنوحة، في التعميم.