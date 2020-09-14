لبنان | حسن يحذر: الأسوأ في الخريف.. وعلى المجتمع مسؤولية الالتزام بالاجراءات الوقائية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 8 دقائق

اعتبر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ان ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا طبيعي ومتوقع بعد اعادة فتح البلد، مشبراً إلى ان الارقام ستزداد اكثر مع قدوم فصل الخريف حيث ستصطدم موجة كورونا بموجة الانفلونزا.

وقال حسن في حديث إذاعي لـ “صوت لبنان” : نعمل على رفع الجهوزية لتفادي الاسوأ في الخريف وعلى المجتمع مسؤولية الالتزام بالاجراءات الوقائية.

ولفت حسن إلى ان عدد الوفيات في لبنان اقل من المعدل العالمي بحوالى 2.5% لمن هم فوق الـ 65 سنة و90% منهم يعانون من امراض مزمنة ومستعصية.

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وأضاف: للاسف بيّنت المستشفيات الخاصة عن عجز وسوء تقدير وطني وانساني اما المستشفيات الحكومية فسترفع من جهوزيتها بالتعاون مع وزارة المالية.

يذكر أن وزارة الصحة العامة كانت قد أعلنت ​أمس في تقريرها عن تسجيل 641 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 24310 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 627 حالة إصابة بين المقيمين خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، و14 حالات بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل حالتي وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 241”.