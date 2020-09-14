لبنان | الجيش مستمرّ بعمليات التمشيط في محيط الضنية وزغرتا بحثاً عن مجموعة “خالد التلاوي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 7 دقائق

لا تزال وحدات الجيش مستمرة بعمليات تمشيط الجبال والبساتين في قضاءَيْ الضنية وزغرتا بحثاً عن المطلوبين الإثنين من مساعدي المدعو خالد التلاوي الذي قُتل فجر اليوم.

وكان الجيش قد تمكّن من رصد مكان الخلية في سهل دنحي واشتبك مع أفرادها ما أدّى إلى مقتل قائدها خالد التلاوي.

هذا وقد تم قطع طريق الضنية صباح اليوم لبعض الوقت من قبل الجيش ثم أعيد فتحها.

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وسايقاً أن أعلنت قيادة الجيش أنه أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية، تعرضت لإطلاق نار ورمانة يدوية ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح خطرة، وتقوم قوى الجيش بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.

نفذ الجيش في هذه الأثناء عملية دهم في محلة جبل البداوي، بحثا عن مطلوبين مشتبه بتورطهم في جريمة بلدة كفتون في الكورة الشهر الماضي.

وقامت وحدات الجيش بتطويق المبنى الذي يقيم فيه المشتبه فيهم قرب محطة جمال عثمان للمحروقات، كما قطعت الطريق الرئيسية في المنطقة. وتخلل المداهمة اطلاق نار بين عناصر الجيش والمطلوبين، الذين ألقى احدهم قنبلة.