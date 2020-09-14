لبنان | السراي الحكومي ينتظر رواده الجدد.. فما هي آخر المعلومات؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2020 9:41 صباحًا

يبدو أن رئيس الحكومة المكلّف، مصطفى أديب، لا يزال على إصراره لجهة تشكيل الحكومة في الفترة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أي قبل يوم الثلاثاء.

وفي آخر التظهيرات للصورة الحكومية المرتقبة، يبدو أن أديب يعمل على تقديم تشكيلةٍ حكومية تضم أربعة عشر وزيراً، مصراً على عدم تدخل أحد في أسماء التشكيلة القادمة، ولا حتى في الانتماء الطائفي لأي وزارة، إذ أنه سيشكل و يرمي الكرة لدى رئيس الجمهورية ميشال عون، والمجلس النيابي.

والسؤال الاساسي بحسب ما طرحته صحيفة اللواء: ماذا سيكون موقف الرئيس ميشال عون عندما يقدم له، الرئيس المكلف مصطفى اديب تشكيلته الوزارية من 14 وزيراً؟ هل يتريث من اجل انقاذ لبنان، ام يكون تريثه لانقاذ تحالف 8 آذار الهائج بوجه المبادرة الفرنسية، التي اعلن الرئيس ايمانويل ماكرون انه ليس بوارد تعديلها أو تجزئتها.

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وفي هذا الاطار، يبدو ان “الاتجاه الآن هو لإلغاء اربع وزارات، هي: الاعلام، الثقافة، المهجرين والتنمية الادارية”.

ونقلت اللواء عن مصادر مطلعة ان السيد جو صدي، وهو خبير مالي يعمل في لبنان، اقترح اسمه ليشغل نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية وهو من الطائفة الارثوذكسية”.

فيما قالت مصادر مطلعة على موقف بعبدا ل”اللواء” ان “الرئيس ميشال عون سيأخذ مهلة 24 ساعة على الاقل لدرس الصيغة التي تقدّم بها الرئيس اديب لجهة عدد الوزراء ونوعية الاسماء والاختصاصات وتوزيع الحقائب، وعلى هذا الاساس يستبعد ان يتم اليوم الاعلان عن تشكيل الحكومة، بعد كل التطورات التي حصلت”.