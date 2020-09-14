لبنان | الجيش: إصابة جندي في منطقة الكيال بعلبك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً - منذ 11 دقيقة بعلبك - الهرمل أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه أثناء مرور جيب نوع غراند شيروكي زجاجه حاجب للرؤية على حاجز للجيش في منطقة الكيال – بعلبك، حاول العناصر توقيفه لكنه لم يمتثل لأوامرهم. وأقدم من بداخله على إطلاق النار باتجاههم ما اضطرهم إلى الرد بالمثل، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين، في حين فر مطلق النار إلى جهة مجهولة، وتتم المتابعة لتوقيفه”.

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