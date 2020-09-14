لبنان | بلدية نهر ابراهيم: إصابة جديدة في البلدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - منذ 5 ساعات فيروس كورونا أعلنت بلدية نهر ابراهيم، أن نتائج فحوص الـPCR التي أجريت أمس، أظهرت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لعامل في أحد متاجر البلدة. وقالت في بيان: “بعد أن تأكد سابقا وجود إصابتين، وقد تم تعقيم المتجر ووضع الإصابات الثلاث في الحجر”. وأشارت إلى أنها تتابع “الأمور المستجدة واتخاذ التدابير اللازمة”. ودعت الأهالي والسكان إلى “اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لتفادي أية مضاعفات”. وسجل لبنان في الساعات الـ24 الماضية، 641 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

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