لبنان | استشهاد 3 عسكريين في جبل البداوي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2020 12:07 صباحًا

أعلنت قيادة الجيش أنه أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية، تعرضت لإطلاق نار ورمانة يدوية ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح خطرة، وتقوم قوى الجيش بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.

نفذ الجيش في هذه الأثناء عملية دهم في محلة جبل البداوي، بحثا عن مطلوبين مشتبه بتورطهم في جريمة بلدة كفتون في الكورة الشهر الماضي.

وقامت وحدات الجيش بتطويق المبنى الذي يقيم فيه المشتبه فيهم قرب محطة جمال عثمان للمحروقات، كما قطعت الطريق الرئيسية في المنطقة. وتخلل المداهمة اطلاق نار بين عناصر الجيش والمطلوبين، الذين ألقى احدهم قنبلة.

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وكشفت معلومات سابقاً أن “التحقيقات أشارت الى أن الاشكال وقع بين عصابة سرقة منظمة ومجهزة مع عناصر شرطة البلدية ولا أبعاد سياسية لها”.

وكانت مصادر مطلعة على التحقيقات في جريمة كفتون قد كشفت أن “الخلية التي اغتالت الشباب في البلدة كان هدفها السرقة في البدء وبعدها ربما تنفيذ عمل أمني ما”.

وأشارت المصادر الى أن “‫الهدف من السرقة هو تجميع الأموال من أجل القيام بعمليات أمنية فيما بعد مماثلة لما كانت تقوم به خلايا فتح الإسلام”.

ولفتت المصادر الى أن “الموقوف إيهاب شاهين سلمته اللجنة الأمنية الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعدما اطلق النار من داخل منزله على عناصر القوة الضاربة في الشعبة واصاب احدهم بكتفه، فتوقفت المداهمة واستعاض عنها بمفاوضات مع اللجنة الأمنية في المخيم التي عملت على تسليمه فجر اليوم”.