لبنان | الجيش يطوق مبنى في جبل البداوي ويشتبك مع متهمين بجريمة كفتون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

ينفذ الجيش في هذه الأثناء عملية دهم في محلة جبل البداوي، بحثا عن مطلوبين مشتبه بتورطهم في جريمة بلدة كفتون في الكورة الشهر الماضي.

وقامت وحدات الجيش بتطويق المبنى الذي يقيم فيه المشتبه فيهم قرب محطة جمال عثمان للمحروقات، كما قطعت الطريق الرئيسية في المنطقة. وتخلل المداهمة اطلاق نار بين عناصر الجيش والمطلوبين، الذين ألقى احدهم قنبلة.

وكشفت معلومات سابقاً أن “التحقيقات أشارت الى أن الاشكال وقع بين عصابة سرقة منظمة ومجهزة مع عناصر شرطة البلدية ولا أبعاد سياسية لها”.

وكانت مصادر مطلعة على التحقيقات في جريمة كفتون قد كشفت أن “الخلية التي اغتالت الشباب في البلدة كان هدفها السرقة في البدء وبعدها ربما تنفيذ عمل أمني ما”.

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وأشارت المصادر الى أن “‫الهدف من السرقة هو تجميع الأموال من أجل القيام بعمليات أمنية فيما بعد مماثلة لما كانت تقوم به خلايا فتح الإسلام”.‬

ولفتت المصادر الى أن “الموقوف إيهاب شاهين سلمته اللجنة الأمنية الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعدما اطلق النار من داخل منزله على عناصر القوة الضاربة في الشعبة واصاب احدهم بكتفه، فتوقفت المداهمة واستعاض عنها بمفاوضات مع اللجنة الأمنية في المخيم التي عملت على تسليمه فجر اليوم”.

وأوضحت المصادر أن “شاهين كان خلال ساعات المفاوضات وببرودة دم كبيرة، يرسل رسائل الى مجموعات واتساب في طرابلس ويبلغهم فيها أنه محاصر وأن لا علاقة له بالموضوع، علماً أنه كان قد أوقف مرتين في السابق وأخلي سبيله بقضايا ارهاب، سرقة وغيرها”.