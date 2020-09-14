لبنان | بلدية المنية: نتابع قضية تفشي وباء كورونا مع الجهات المختصة وطبيبة القضاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ 3 ساعات

صدر عن بلدية المنية البيان التالي:

تؤكد بلدية المنية، على أنها تتابع تفشي وباء كورونا منذ اول اصابة رسمية مسجلة داخل المدينة بالتعاون والتنسيق مع طبيبة القضاء الدكتورة بسمة الشعراني، وخلية الأزمة المشكلة من قبل سعادة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، جمعية سبل السلام، مستشفى المنية الحكومي والأجهزة الأمنية.

وأشارت البلدية من باب التوضيح الى ان الفحوص المخبرية الخاصة بالوباء pcr تجرى بشكل دوري للمخالطين والمشتبه بإصابتهم بالوباء.

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كما وضعت خلية الأزمة وهيئة الطوارئ في اتحاد بلديات المنية بالتنسيق مع رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، ووزير الصحة تصوراً لتطوير عمل مستشفى المنية الحكومي بما يتماشى مع انتشار وتفشي الوباء وهي اليوم في مراحلها الأخيرة.

وإذ تدعو البلدية الى مراجعتها للتأكد ﻣﻦ ﺩﻗﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ الصادرة عنها والتي تنشر تباعاً عبر صفحتها الرسمية وعبر كافة المؤسسات الاخبارية، هي انكبت عبر اعلامها على متابعة تطور الاصابات وتوجيه الأهالي عبر نشرة يومية توزع على وسائل الاعلام كافة وبالامكان مراجعتها عبر صفحة البلدية الرسمية https://www.facebook.com/elminie.org/

وذكرت في بيانها الى انها وضعت خطوط ساخنة للتبليغ عن أي حالة محتملة عبر الأرقام التالية:

70526105

78951162

70284378