لبنان | كيف توزعت الاصابات الجديدة بكورونا بحسب المناطق؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 46 دقيقة عداد كورونا يرتفع في عدة بلدات لبنانية سجل لبنان في الساعات الـ24 الماضية، 641 اصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت بحسب المناطق كالتالي:

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