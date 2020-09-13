لبنان | إدارة كوارث قضاء صور: تسجيل 81 إصابة جديدة بـ”كورونا “.. 72 منها في صفوف اليونيفيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تسجيل 81 إصابة اليوم ب covid- 19 “مثبتة ومؤكدة مخبريا:

80 إصابة لمقيمين مخالطين بينها 72 إصابة في صفوف قوات الطوارئ الدولية، وإصابة وافدة من إحدى الدول الإفريقية”، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كالآتي:

الناقورة 72 (اليونيفيل)، صور 3، الشهابية 2، وإصابة واحدة في كل من: معروب، جويا، الحوش وصديقين.

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أضافت: “وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 696 مصابا، توزعوا على الشكل التالي: 177 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 509 حالات محلية (504 حالة من المخالطين) بينها 90 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و13 حالة من التابعية السورية وحالتان من التابعية العراقية، 108 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، (12 حالة وفاة محلية)، وقد تماثل 263 منهم إلى الشفاء بشكل تام”.

وذكرت بأنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وختمت: “بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.