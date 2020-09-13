لبنان | وزارة الصحة: تسجيل حالتي وفاة.. و641 إصابة بـ”كورونا” ليبلغ العدد التراكمي 24310 حالة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت ​وزارة ​الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 641 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 24310 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 627 حالة إصابة بين المقيمين خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، و14 حالات بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل حالتي وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 241”.

ولفتت الوزارة إلى “أنّها أجرت 8352 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بـ”كورونا” خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 2529 فحصًا في ​المطار​”.

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يذكر ان مستشفى رفيق الحريري الجامعي، كان قد أعلن في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد Covid- 19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ 340 فحصا، وأن عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين فيه للمتابعة هو 82 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال ال24 ساعة المنصرمة 23 حالة.

وأعلن شفاء 10 من المرضى الموجودين داخله خلال ال24 ساعة المنصرمة، وبالتالي ارتفاع حالات شفاء مرضى من داخله منذ البداية حتى تاريخه، إلى 394 حالة. وأشار إلى وجود 27 حالة داخله.