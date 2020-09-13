لبنان | وزارة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة على متن رحلات إضافية وصلت بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 31 دقيقة نتائج فحوص رحلات قادمة الى بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص “PCR” لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 11/9/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت بتاريخ 12/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود خمس 5 حالات إيجابية. * نتائج رحلتين في 11/9/2020: – رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية). – رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية). * نتائج 13 رحلة في 12/9/2020: – رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية). – رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية). – رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية). – رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية). Advertisements – رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية). – رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية). – رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية). – رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية). – رحلة ليون: شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية). – رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية). – رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية). – رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية). – رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

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