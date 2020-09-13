لبنان | مستشفى الحريري: شفاء 10 مصابين..وعدد المتعافين يصل إلى 394

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 32 دقيقة

آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2020 7:46 مساءً

أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد Covid- 19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ 340 فحصا، وأن عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين فيه للمتابعة هو 82 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال ال24 ساعة المنصرمة 23 حالة.

وأعلن شفاء 10 من المرضى الموجودين داخله خلال ال24 ساعة المنصرمة، وبالتالي ارتفاع حالات شفاء مرضى من داخله منذ البداية حتى تاريخه، إلى 394 حالة.

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وأشار إلى وجود 27 حالة داخله.

وعلى صعيد اتساع رقعة انتشار الفيروس، أظهرت نتائج فحص 90 جنديا في قوات حفظ السلام “اليونيفيل” إصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

جنود حفظ السلام الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، 88 منهم من نفس الوحدة واثنان من بلد آخر مساهم بالقوات، وجميعهم في عزلة تامة وتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

مع الاشارة الى انّ بعض الأعراض قد ظهرت على أربعة فقط، في حين جاءت نتيجة الآخرين إيجابية بفضل التدابير الصارمة لتعقب المخالطين والتي وضعتها البعثة منذ البداية.