لبنان | أديب يقدم تشكيلته غدا وبري يرفض المشاركة في الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

في لقائهما المقرر قبل ظهر غد، يطلع الرئيس المكلّف مصطفى أديب رئيس الجمهورية ميشال عون على تشكيلته الحكومية بينما يتعنت الثنائي الشيعي بموقفهما من الحكومة في حال انتزعت المالية من الطائفة الشيعية وفِي حال وجد ان الاسماء تم انزالها “بطريقة مشبوهة واستفزازية”. ومن المتوقع ان يحضر الرئيس بري كرئيس للمجلس وأن يبلغ ان “امل” و”حزب الله” خارج الحكومة ولا علاقة لهم بها.

ويبدي رئيس الجمهورية كشريك في عملية التأليف رأيه بالأسماء المقترحة ويعود له أن يطلب تعديل أو تغيير أسماء، وقد يطلب من الرئيس المكلّف اجراء اتصالات بالكتل لأخذ رأيها في الاسماء التي يقترحها، فإذا كانت هناك أجواء حلحلة قد يعود الرئيس المكلّف الى عقد لقاء ثانٍ بعد الظهر مع رئيس الجمهورية، الذي في حال رأى ان التشكيلة حائزة على دعم وثقة الكتل سيطلب من رئيس المجلس نبيه بري الانضمام الى اجتماعه والرئيس المكلّف كما هي العادة قبل صدور المراسيم.

حيث أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عدم مشاركة “حركة أمل” في الحكومة الجديدة، مضيفا أن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى أديب، جرى إبلاغه بهذا القرار.

وأوضح بري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن المشكلة في لبنان وداخلية، وليست مع الفرنسيين، في إشارة إلى الجهود التي يرعاها الرئيس إيمانويل ماكرون لأجل تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

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وأورد أن الحكومة حددت مبدأ الاختصاص وعدم الولاء الحزبي أو النيابي، ولذلك، جرى إبلاغ رئيس الوزراء المكلف بعدم المشاركة، على نحو تلقائي.

وأبدى بري ما اعتبره استعدادا للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم “لاستقرار لبنان وماليته والقيام بالإصلاحات”.

وكانت حكومة حسان دياب قد استقالت في العاشر من آب الماضي، عقب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت وخلف خسائر بشرية ومادية فادحة.

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وبرز مصطفى أديب لترشيحه رئيسا للوزراء في مشاورات رسمية، الاثنين، بعدما حصل على تأييد الأحزاب الرئيسية لتشكيل حكومة جديدة ستواجه أزمة مالية طاحنة وتداعيات انفجار مرفأ بيروت.

يشار إلى أن أديب يحمل شهادة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، وعمل سابقا مستشارا لميقاتي، وتسلم مهام منصبه سفيرا في ألمانيا منذ العام 2013.