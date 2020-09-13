لبنان | بومبيو يرحب بعزم صربيا تصنيف حزب الله “منظمة إرهابية”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2020 6:46 مساءً

رحبت الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، بعزم صربيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية.

وأكد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إن “حزب الله استمر في التخطيط لهجمات إرهابية، وشراء التكنولوجيا العسكرية، وجمع التمويل في أوروبا”، داعياً “الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حزب الله منظمة إرهابية”.

وشدد بومبيو أنه “على أوروبا عدم التفرقة بين جناحي حزب الله العسكري والسياسي”.​ كما أضاف “إعلان صربيا بشأن تصنيف حزب الله خطوة أخرى مهمة تحد من قدرة هذه المجموعة المدعومة من إيران على العمل في أوروبا”.

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وقال إن الولايات المتحدة تواصل دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى الاعتراف بحقيقة أن حزب الله برمته “منظمة إرهابية”، وعدم التفرقة بين ما يسمى الجناح “العسكري” و”السياسي”.

ودعت الخارجية الأميركية كل الدول لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حزب الله من ممارسة أنشطته ووقف وكلائه وداعميه في لبنان وخارجها.

وكانت قد أعلنت واشنطن عبر وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين هما يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل لدعمهما “حزب الله” والتورط في الفساد.

وقالت الخزانة الأميركية إن الوزيرين السابقين ما زالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة، وهما وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل. وتعليقاً على العقوبات أفاد مصدر في وزارة الخارجية الاميركية للـ”ام تي في” أن “هذه البداية والاسابيع المقبلة ستكون صادمة للشارع اللبناني والعقوبات ستشمل أكبر رموز الفساد ومؤيدي حزب الله في لبنان”. وشملت العقوبات الأميركية على الوزيرين اللبنانيين تجميد الأصول والعقارات.