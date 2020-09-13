لبنان | واكيم لباسيل: بيروت ودمارها عيّنة عمّا اقترفت ايديكم .. كفاك كذب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

ردّ عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم على كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في تغريدة عبر تويتر قائلا: “جبران يحاضر بالعفة! يتنكر للمعاصي التي ارتكبوها بحق البلد والناس، يطرح ما كنا والمواطنين نطالبه به، إذا لم تكونوا أنتم المسؤولون، من إذاً؟”.

وتابع: “انتم مع الشيء ونقيضه: مع الحياد ومع السلاح. بيروت ودمارها عيّنة عمّا اقترفت ايديكم. كفاك كذب”.