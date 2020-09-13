لبنان | توجيهات الى المحامين لعدم الذهاب إلى سجن رومية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 57 دقيقة سجن رومية أشار أمين سر نقابة المحامين في بيروت سعد الدين وسيم الخطيب الى انه “عطفا على البيان الصادر عن نقيبي المحامين والأطباء في بيروت مساء هذا اليوم وعلى تأكيد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن عن وجود إصابات بفيروس كورونا في سجن رومية من عديد القوى الأمنية وعدد محدود من الموقوفين، يطلب من جميع الزميلات والزملاء عدم التردد إلى سجن رومية المركزي لأي سبب كان وذلك خلال الأسبوعين المقبلين”.

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