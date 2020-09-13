لبنان | إقفال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غدا بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

تعلن ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن اقفال المركز الرئيسي يوم الاثنين ١٤ ايلول ٢٠٢٠ امام المراجعين من اجل اجراء فحوصات الـ PCR للمستخدمين العاملين في المركز الرئيسي بعدما تبين وجود اربعة مستخدمين مصابين بفيروس كورونا.

وان يوم الثلاثاء ١٥ ايلول هو يوم عمل عادي في المركز الرئيسي .

يُطلب من جميع المستخدمين في المركز الرئيسي الذين لم يجروا فصح الـPCR الحضور الى المركز الرئيسي يوم الاثنين ١٤ ايلول الساعة الحادية عشرة لاجراء الفحص المطلوب مصطحبين معهم صورة عن هويتهم مدونا عليها رقم الهاتف الخليوي ورقم تسجيلهم في الصندوق.

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كما يُطلب من المستخدمين الذين اجروا فحص الـPCR وكانت نتيجتهم سلبية، الحضور الى المركر الرئيسي للعمل وفقا للمعتاد على ان يقتصر العمل على الاعمال الداخلية دون استقبال مراجعين.

وفي هذه المناسبة يُذّكر المدير العام جميع المراجعين بضرورة الالتزام بتدابير الوقاية المفروضة من وضع كمامات ومسافات آمنة حفاظا على صحتهم وصحة المستخدمين.

كما يُطلب من المستخدمين اتخاذ اقصى تدابير الوقاية، وفقا للتعليمات والمذكرات السابقة، والامتناع التام عن التجمعات تحت اي شكل كان والتزام مكاتبهم تحت طائلة المساءلة،

كما يُطلب من مديرية التفتيش الاداري والرؤساء المباشرين متابعة تنفيذ هذه التعليمات والمذكرات السابقة في هذا الموضوع واتخاذ العقوبات اللازمة بحق المستخدمين المخالفين.