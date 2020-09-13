لبنان | الراعي: لتفرض الأمم المتحدة التحقيق الدولي على السلطات اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

أعلن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال قداس في ذكرى الأربعين لراحة أنفس شهداء وضحايا إنفجار مرفأ بيروت في بازيليك سيدة لبنان- حريصا يترأسه البطريرك الراعي أننا “نحيي اليوم الذكرى الاربعين لضحايا انفجار مرفأ بيروت الموتى والجرحى والمفقودين والمشردين بدون مأوى والمنكوبين”.

وأكد البطريرك الراعي الى اهالي ضحايا انفجار المرفأ أن حياتهم لن تذهب في ذمة مجهول، مشدداً على معرفة الحقيقة.

وقال: “لن نغلق قضية انفجار المرفأ حتى معرفة الحقيقة”.

وطالب الراعي الأمم المتحدة بفرض التحقيق الدولي على السلطات اللبنانية. واعتبر أن التخبط في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت والمعلومات المتضاربة والشكوك المتزايدة في حقيقة الانفجار واهمال المسؤولين يدفعنا الى المطالبة مجددا بتحقيق دولي مستقلّ.

ورأى الراعي أنه إذا كانت الدولة اللبنانية ترفض التحقيق الدولي في انفجار مرفأ بيروت فمن واجب الأمم المتحدة أن تفرض ذلك لأن ما حصل يقارب جريمة ضد الإنسانية.

Advertisements

ولفت الراعي إلى أن الحريق الثاني المبهم في المرفأ يحثنا مجددا على المطالبة بتحقيق دولي مستقل.

ورأى الراعي أن المنظومة السياسية غارقة في وباء الأنانية والفساد المالي والمحاصصة على حساب المال العام.

وقال: “شعب لبنان ولا يمكن بعد الآن القبول بحكومة على شاكلة سابقاتها التي أوصلت الدولة الى ما هي عليه من إنهيار أي حكومة سيكون فيها استملاك لحقائب وزارية لأي فريق أو طائفة باسم الميثاقية”.

وسأل: “أين تبخّرت وعود الكتل النيابية بأنها لا تريد شيئاً ولا تضع شروطاً؟ ثورة الشباب الغاضبة أقوى من المسؤولين”.