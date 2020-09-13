لبنان | سرق سيارة من أمام منزل في ضبيه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، وبعد أن أقدم شخص مجهول على سرقة سيارة رباعية الدفع نوع “jeep Wrangler” من محلة ضبية، باشرت الشعبة اجراءاتها لكشف هوية الفاعل.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت الى تحديد هويته، وتوقيفه في محلة الدورة، من خلال عملية رصد ومراقبة دقيقة، ويدعى:

م. ح. (مواليد عام 1989، سوري)

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وأنه أقدم على الدخول إلى منزل المدّعي وسرق من داخله هاتف خلوي ومفتاح السيارة، ثم قام بسرقتها من مكان ركنها -بالقرب من المنزل- ليعود ويركنها في منطقة عمشيت، حيث تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من ضبطها.

سلّمت السيارة الى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.