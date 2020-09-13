لبنان | طقس قليل الغيوم… هل تنحسر موجة الحر قريباً؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الثلاثاء حيث سيتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا.

– المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل : من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان: الأحد:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة حيث تكون دون معدلاتها الموسمية على الساحل، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر. الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.

الثلاثاء:قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات. الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 37 درجة.

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– الرياح السطحية: شمالية غربية الى متقلبة ضعيفة، سرعتها بين 8الى 25 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، سيء أحيانا على الجبال المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 في المئة و 80 في المئة.

– حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 30 درجة.

الضغط الجوي: 761 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 6,20 ساعة غروب الشمس:18,47 .