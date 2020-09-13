لبنان | باسيل: لا رغبة لدينا في المشاركة في الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أنه ليس لدينا رغبة في المشاركة في الحكومة المقبلة ونسهّل تشكيلها ونؤيّد المداورة.

واعتبر باسيل في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد أنه على القضاء أن يسرع ويكون عادلا لا خاضعا للشعبويّة وللتواصل الإجتماعي والاّ يصبح من حقّ الناس ان تطالب بتحقيق دولي.

وقال: “حريصون على المبادرة الفرنسية لأنها بما تتضمنه من التزامات هي الحل المنطقي والعملي المتوفّر اليوم لخلاص لبنان ونحن مع هذا الحل بخطوطه العريضة لأنه يمثّل قناعاتنا ومطالبنا”.

وأضاف: “حرصنا على المبادرة الفرنسية وخوفنا عليها لا أكثر ولا أقلّ لعلمنا بوجود جهات داخلية وخارجية تريد إفشالها”.

ورأى باسيل أن هناك خطر على المبادرة الفرنسية من الذين يرفضونها بحجة السيادة أو الذين يريدون ان يستقووا ويفرضوا على اللبنانيين باسم فرنسا حكومة ومشروعا كاملا من بعدها ويريدون ان يكسروا دستورا وتوازنات.

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وأوضح أن المبادرة التي قدّمناها أوّلاً لرئيس الجمهورية ميشال عون وللرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهمّنا ان نتحاور فيها مع كلّ الأطراف وهي خارطة طريق من 5 محطّات موزعة على مسارين.

وتابع: “مبادرتنا بشقّها السياسي تتضمّن موضوع تحييد لبنان لمناقشته على طاولة الحوار وبشقها الاقتصادي تتضمّن تسريع ملف استخراج الغاز والنفط بالبر والبحر وترسيم الحدود البرية والبحرية”.

ولفت إلى أن بعض اللبنانيين مثلاً تفهّموا فكرة وجود الحزب بسوريا والحزب أكيد بدأ يفكّر بالعودة من سوريا وتأمين ظروفها ونحن كلبنانيين علينا احتضان ودعم هكذا قرار.

وأشار باسيل إلى أن لبنان في هذه الفترة لا يحتمل امورا على مثال ما جرى وقيل خلال زيارة هنيّة لأنه يؤذي لبنان ولا يخدم القضية الفلسطينية ولا عودة اخوتنا اللاجئين لأرضهم وهو بالنتيجة يزيد المخاطر على سيادة لبنان ووحدته ولن نقبل بأن يخلق احد اي امر واقع مهدّد للبنان.

وعن ترسيم الحدود، قال: “ترسيم الحدود امر ممكن ان نتفاهم عليه كلبنانيين من ضمن الحفاظ على حقوقنا وعلى سيادتنا لتأمين مصلحة بلدنا من دون مزايدات”.