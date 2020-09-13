لبنان | 8 حالات إيجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 09:14 صباحاً - منذ 43 دقيقة مطار بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 11/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 8 حالات إيجابية. وجاءت النتائج كالاتي: رحلة الشارقة : شركة EY رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 425 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (أربع حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتين إيجابيتين)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 1484 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 1550 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة الكويت : الشركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم ???437 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

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