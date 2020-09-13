لبنان | التشاؤم يغلب على التفاؤل بتأليف الحكومة سريعاً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 09:14 صباحاً - منذ 57 دقيقة

كتبت صحيفة الشرق الأوسط:

أكدت مصادر متابعة لعملية تأليف الحكومة، لـ”الشرق الأوسط”، أن التشاؤم يغلب على التفاؤل بتأليف الحكومة سريعاً.

وأشارت إلى أن رسالة حزب الله كانت واضحة برفض حكومة التكنوقراط، ما يعقّد مساعي رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، الذي يواجه مطلب رئيس الجمهورية ميشال عون، توسيع الحكومة إلى 24 وزيراً.

كما تمسك حزب الله وحركة أمل بوزارة المالية وبتسمية وزيرها، ما يعقّد مسعاه لمنع حصر الوزارات بطوائف وقوى سياسية، وأنّه في حال استجابة أديب لهذا المطلب ستتمسّك قوى سياسية أخرى أيضاً بحقائب لطالما عدّتها من حصّتها، وسترفض مبدأ المداورة، وأنّ تمسّك الأطراف بمواقفها وعرقلة التأليف قد يستدعي تدخلاً فرنسياً عاجلاً.