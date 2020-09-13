كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2020 12:35 صباحًا تجدد الحريق في المرفأ تجدد اندلاع النيران في مرفأ بيروت، حيث تنبعث سحب الدخان من مكان الحريق السابق، واشار مسؤول عمليات الإطفاء في المرفأ الملازم أول ميشال المر الى ان “ما يحدث ليس حريقاً جديداً إنما “أفران” من بقايا الحريق السابق يجري تبريدها وسيارات الإطفاء لم تغادر المرفأ منذ أيام”، بدوره قال الملازم أول علي نجم من فوج إطفاء بيروت “الدخان الأبيض ناجم عن تبخر المياه وعمليات تقليب مخلفات الحريق… والإطفاء يواصل عمليات التبريد وليس هناك خطر والنيران محصورة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: النيران تندلع مجدّداً في المرفأ وسحب الدخان تنبعث من المكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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