كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2020 11:52 مساءً بري تداولت معلومات صحفية أن إتصالاً جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه بري من دون ان يثمر الى حلّ عقدة حقيبة المالية، ما يعني استمرار عرقلة ولادة الحكومة، حيث ان بري ليس متمسكاً بوزارة المالية فقط بل بتسمية من يشغلها كذلك.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اتصال هاتفي بين ماكرون وبري لم يحل عقدة “المالية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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