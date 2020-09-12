لبنان | نديم الجميّل: لا الدستور ولا الطائف كرّسا “المالية” لفريق او طائفة

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 14 دقيقة نديم الجميل غرد النائب المستقيل نديم الجميّل عبر تويتر كاتبا: لا الدستور ولا اتفاق الطائف كرّسا وزارة المالية لفريق او طائفة معينة. ولمدة ١٥ عاماً لم نعان من هذه العقدة! لن نقبل و لن نرضخ لشروط فرضتها احداث ٧ ايار او اتفاق مار مخايل او الدوحة اللذين لم يسبّبا للبنان الّا اغتصاب الحياة الديمقراطية والسياسية!

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