لبنان | مأساة في تول: وفاة شقيقتين وإصابة أمهما وأخيهما نتيجة حريق

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة مأساة في تول أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في النبطية، أن بلدة تول فجعت اليوم بمأساة وفاة الشقيقتين جنى مصطفى (11 عاما) وفاطمة (13 عاما) وإصابة أمهما وشقيقهما بشكل بليغ، في حريق اندلع في منزل العائلة في البلدة. وقد نقلت جثتا الضحيتين والمصابين إلى مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي. وفتحت القوى الأمنية تحقيقا لتحديد سبب الحريق.

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