لبنان | إصابات بفيروس كورونا في “الخارجية”

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين وزارة الخارجية والمغتربين أظهرت نتائج الدفعة الثانية من فحوصات الـPCR التي أجريت يوم الأربعاء الماضي لموظفي وزارة الخارجية والمغتربين، أنّ ثلاثة من أصل 28 موظّفاً مصابون بفيروس كورونا المستجد، فيما جاءت نتائج الدفعة الأولى التي شملت عشرين موظّفاً كلّها سلبية.

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