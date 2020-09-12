لبنان | كوبيتش: لتحقيقات شفافة ومساءلة شاملة في جريمة انفجار بيروت

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 08:17 مساءً - منذ 34 دقيقة يان كوبيتش غرد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، عبر “تويتر”: “بقلوب مليئة بالألم، نتذكر ضحايا الانفجار المدمر في بيروت بعد أربعين يوما على وقوعه. وحدها التحقيقات الشفافة وذات المصداقية والمساءلة الشاملة والعدالة الكاملة يمكن أن تمنع تكرار مثل هذه المأساة، مثل هذه الجريمة”.

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