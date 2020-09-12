لبنان | وزارة الصحة: 686 اصابة كورونا و10 حالات وفاة

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 08:17 مساءً - أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 686 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي منذ 21 شباط الماضي الى 23669 حالة. وجاء في تقريرها: تقرير وزارة الصحة

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