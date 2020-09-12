لبنان | توقف الأعمال في مشروع تركيب الخزانات الجديدة التابعة لشركة “يونيغاز”

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 06:13 مساءً - منذ 8 ثواني

صدر عن وزارة الصناعة البيان التالي:

بناء على الاجتماعات التي حصلت بين وزارة الصناعة وممثلي الشركات الصناعية للغاز “يونيغاز” ش. م. ل.، قامت الشركة المذكورة بالتعاقد مع شركة مورز ش. م. م. للاستثمارات البيئية لتحضير دراسة الأثر البيئي لمشروع تركيب الخزانات الجديدة في منطقة برج حمود العقارية – قضاء المتن وأبلغت الوزارة بموجب الكتاب رقم ٢٥٠٨-٢٣٢٩/و تاريخ ٢٠٢٠/٩/٧ بتوقف العمل بالمشروع الى حين استكمال كل ما يلزم وفق الأصول المفروضة.

مع العلم بأن الشركة كانت قد حصلت من وزارة الصناعة على الكتاب رقم ٣١٩٣ – ٣٠٧٨ /و تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٣ الذي يفيد بعدم الممانعة من إزالة خزانات الغاز القديمة وإستبدالها بخزانات كروية ضمن معايير فنية معتمدة، على أن يقتصر العمل على الإستبدال والتمديدات الفنية دون أية تغييرات أخرى تقتضي تعديلا على الترخيص على أن تتم الأعمال كافة تحت إشراف معهد البحوث الصناعية إضافة إلى وجوب التقيد بالمذكرة رقم ٢/٤ تاريخ ٢٠١٥/٧/١٣ الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه وذلك حفاظا على السلامة العامة ودرءا للمخاطر التي قد تنتج عن الخزانات القديمة العهد،

وقد أبلغت وزارة الصناعة بوجوب إستكمال كافة الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة من الجهات المعنية كافة لا سيما المديرية العامة للنفط ومعهد البحوث الصناعية وموافقة وزارة البيئة على دراسة الأثر البيئي إضافة إلى موافقة وزارة الصناعة في حال وجود أية تعديلات إضافية غير المسموح بها بالكتاب رقم ٣١٩٣-٣٠٧٨/و تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٣.