لبنان | تصادم بين الجيش والمتظاهرين .. وإطلاق الغاز المسيل للدموع

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 06:13 مساءً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2020 6:39 مساءً

تصادم بين الجيش ومجموعة من المتظاهرين على مفرق القصر الجمهوري ورمي الحجارة والعصي باتجاه الجيش الذي رد بإطلاق الرصاص المطاطي في الهواء وباستقدام المزيد من التعزيزات

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وخلال الإشكال أصيب أحد عناصر قوى الأمن الداخلي في التظاهرة على طريق القصر الجمهوري.

وعلى الفور أطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع واعتقلت أحد الناشطين في صفوف الثورة . ومن جهة أخرى أقدم متظاهرون على تعليق المشانق على أحد الجسور على طريق القصر الجمهوري

وتجدر الإشارة بأن المظاهرة بدأت سلمية تماما، رغم الغضب الكبير الذي يعيشه اللبنانيين بعد الانفجار في 4 آب وحريق مرفأ بيروت، وتأتي هذه المظاهرة في بعد مضي 40 يوم على انفجار 4 آب.