لبنان | الجيش يطلق النار في الهواء لتفرقة تظاهرة الثوار

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 06:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2020 6:02 مساءً

سمح الجيش اللبناني لتظاهرة بالعشرات داعمة للرئيس ميشال عون بالعبور باتجاه قصر بعبدا، بينما لم يسمح للبنانيين من الثوار الذين يطالبون برحيله بالعبور نحو ما أسماه الرئيس عون “قصر الشعب” وتقوم عناصر الجيش بفصل التظاهرتين منعا من الاحتكاك، بينما لا يوفر الجمهور “العوني” توجيه شتائمه لوسائل الإعلام التي جاءت لتغطي التظاهرتين.

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وينتشر في المكان عدد كبير من الآليات والملالات التابعة للجيش اللبناني لتأمين الفصل بين مناصري الرئيس عون بين الثوار.

وتم إطلاق نار في الهواء لتفرقة تظاهرة الثوار على طريق القصر الجمهوري التي عبرت مستديرة الصياد وبدأت تقترب من مكان انتشار الجيش الذي تمنّى على ناشطي التيار التراجع الى طريق القصر الجمهوري.

وفي هذه الأثناء انسحاب مناصري التيار الوطني الحر الى الشوارع الداخلية المؤدية الى القصر الجمهوري ومستديرة الصياد اصبحت خالية من المتظاهرين.