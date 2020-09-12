لبنان | “الثوار” يتجهون إلى قصر بعبدا وتدابير مشددة عند مستديرة الصياد

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 06:13 مساءً - منذ ساعتين

انطلاق مسيرة للثوار مناهضة لكل رموز السلطة من أمام قصر العدل باتجاه قصر بعبدا، وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني، حيث احتشد المئات من أمام قصر العدل يحملون اللافتات، والتي أقدم أحد عناصر الجيش على تمزيقها وكان قد كتب عليها ” يسقط العهد”.

ومن جهة أخرى يقوم لواء الحرس الجمهوري وكافة الأجهزة الأمنية الموجودة بتدابير مشددة عند مستديرة الصياد لمنع اي شخص كان من الوصول الى مفرق القصر الجمهوري.

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وفي سياق آخر احتشد مناصرو التيار الوطني الحر لدعم العهد في مواجهة الثوار، وقاموا بالاعتداء على المواطنين والسيارات في مكان تجمعهم.

وأفادت معلومات صحافية عن حالة هرح ومرج تحت الجسر المؤدي الى بعبدا ومناصرو التيار يكسرون طوق الجيش ليكملوا مسيرتهم نحو مفرق القصر الجمهوري، حيث يمركز مناصري التيار الوطني الحر على اتوستراد الصياد مقابل مفرق القصر الجمهوري.

وأفادت النهار أن أعداد كبيرة من مناصري “التيار الوطني” يتجهون في هذه الأثناء إلى نقطة تجمع “تظاهرة الثورة”.