لبنان | بالفيديو: مناصرو “التيار” يحطمون سيارة ويعتدون على سائقها بالضرب والشتائم

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 21 دقيقة

إنتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يُظهر عددٌ من مناصري التيار الوطني الحر، يعتدون على المارّة في الحدث، ويقومون بتكسير سياراتهم.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن “مناصري “التيار الوطني الحر” بدأوا بالتجمع على طريق قصر الجمهوري قرب “شاركوتيه عون”، وفي ساحة السفارة الجزائرية عند مفرق بلدة بطشاي، رفضا للتعرض لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولموقع الرئاسة”.

وفي المقابل، “كان اتحاد ساحات الثورة قد دعا الى اعتصام عند الساعة الرابعة من عصر اليوم أمام كاليري متى في منطقة الجمهور للمطالبة برحيل رئيس الجمهورية.

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وفيما بدء التجمع لمجموعات من الحراك أمام قصر العدل في بيروت تمهيدا للبدء بمسيرة الى قصر بعبدا.

اتخذت تدابير مشددة من قبل لواء الحرس الحمهوري وكافة الأجهزة الأمنية الموجودة عند مستديرة الصياد لمنع اي شخص كان من الوصول الى مفرق القصر الجمهوري.

ولوحظ أيضاً انتشار أعداد كبيرة من قوى مكافحة الشغب استقدمت للفصل بين تظاهرتي “التيّار الوطني الحر” من جهة ومجموعات الثورة من جهة أخرى في بعبدا