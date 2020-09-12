لبنان | مصلحة الليطاني تعلن المباشرة بتنظيف مقاطع من البردوني والمتنزهات يوم الاثنين

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 12 دقيقة

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنه “ونظرا لتأخر الجهات المعنية في تنظيف مجرى النهر وروافده في الحوض الاعلى ومن الاعتمادات والقروض المتوفرة لذلك، ونظراً للأوضاع التي تمر بها البلديات المسؤولة عن تنظيف الجزء من مجرى النهر الذي يمر في نطاقها، ولتفادي فيضان النهر في نطاق زحلة، فإن المصلحة وضمن الامكانيات المتوفرة لديها ستباشر ابتداء من صباح يوم الاثنين المقبل في 14 الحالي بمباشرة أشغال تنظيف مقاطع من نهر البردوني في نطاق زحلة بطول 1,8 كلم، وستشمل الاشغال بالتحديد منطقة المتنزهات.​

يذكر أنه جرت عدة مطالبات محلية في شهر تموز لتنظيف مجرى نهر البردوني، خاصة بعد انتشار صور النفايات على ضفاف ومجرى النهر، مما طرح تساؤلات عن وجود الاعتمادات المتوفرة مع فقدن التطبيق؛ فتنظيف مجرى نهر الليطاني اولوية ولكن المسؤولية ضائعة بين الوزارات والبلديات، علما ان وزارة البيئة مسؤولة عن ازالة النفايات الصلبة بموجب قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة والبلديات مسؤولة عن تنظيف الجزء من المجرى الذي يمر في نطاقها البلدي