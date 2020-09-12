لبنان | بعد “مربي الابقار”.. بائعو الفروج أيضأ يطالبون بإعادة تقييم التسعيرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 58 دقيقة

استغرب بائعو الفروج بالمفرق في عكار، في بيان اليوم، “قرار وزيري الزراعة والاقتصاد تسعير كيلوغرام الفروج ب 12 ألف ليرة، أي بأغلى مما كان يباع للمستهلكين قبل هذا القرار”.

ولفتوا الى أن “منتجي الفروج، أصحاب مزارع تربية الدجاج والتجار الكبار، الذين يتلقون دعما لاستيراد المواد الأولية لتربية الدجاج، عمدوا الى رفع سعر كيلو الفروج من 9 آلاف ليرة الى 10500 ليرة في سوق الجملة، ليباع في سوق المفرق ب 12 ألف ليرة، وفق قرار وزيري الزراعة والاقتصاد، مما يعني تحقيق ربح إضافي بين 1000 و 1500 ليرة في كل كيلو فروج على حساب المستهلك”.

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وطالبوا ب”إعادة تقييم هذه التسعيرة بشكل علمي ومدروس مما يخفف على المستهلكين أعباء معيشية إضافية، وبتحديد سعر أقل ولا سيما أن لحوم الفروج المنتج محليا باتت بديلا من لحوم الأبقار والأسماك نتيجة ارتفاع أسعارها بشكل خيالي”.

الجدير بالكر أن رئيس نقابة مربي الأبقار الحلوب في لبنان المهندس خير الجراح إلى طالب أيضاً بإعادة النظر بقرار وزيري الزراعة والاقتصاد، وأشار إلى أن “نقابة مربي الأبقار الحلوب في لبنان وبعد الاجتماعات التي عقدتها مع المربين وممثلي التعاونيات والتجمعات من جميع المناطق اللبنانية تستنكر أشد الاستنكار وتشجب القرار المشترك الصادر عن وزارتي الاقتصاد والزراعة والقاضي بتسعير سعر ليتر الحليب الواحد ب /1,700/ ل.ل.”.