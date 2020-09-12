لبنان | كورونا يغزو سجن رومية.. وحالات إيجابية بين السجناء وعناصر الأمن

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن وجود إصابات بكورونا في سجن رومية من عديد القوى الامنية وعدد محدود جدا من الموقوفين.

وقال خلال افتتاح قسم كورونا في مستشفى بر الياس:”لهذا الغرض تحدثنا بسرعة ليلا مع معالي وزير الداخلية والبلديات ووزيرة الدفاع ودولة رئيس مجلس الوزراء، ونعمل لتأمين مستشفيين في البقاع ومستشفى في العاصمة للسجناء والموقوفين، ونعمل على مركز ميداني وفق خطة محكمة، ونتعاطى مع ارتفاع عدد الاصابات بمسؤولية وواقعية”.

إلا ان مصادر إعلامية أكدت ان 13 عنصرا من قوى الامن الداخلي و7 سجناء في سجن رومية المركزي جاءت نتائج فحوص pcr الخاصة بهم ايجابية.

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وقد تم حجرهم والسيطرة على الوضع واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وصباحاً نظم أهالي السجناء الفلسطينيين في رومية، اعتصاما أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر في مخيم عين الحلوة، للمطالبة بـ”تحسين ظروفهم في ظل الحديث عن تفشي فيروس “كورونا”، ورفع الظلم الذي يلحق بهم نتيجة تأخير المحاكمات وتأجيلها مرارا”، ورفعوا شعارات تطالب القيادة الفلسطينية بـ “إيلاء هذا الموضوع جل اهتمامها ووضعه في سلم أولوياتها”.

وكان الشيخ هشام عبد الرازق الذي يتابع ملف السجناء في رومية، قد كشف إصابة أحد أبناء مخيم عين الحلوة بفيروس “كورونا” ونقله من سجن رومية الى المستشفى بعد أن ظهرت عليه عوارض الاعياء الشديدة.

وكان أهالي السجناء في المخيم، عقدوا لقاء تشاوريا في قاعة رأس الاحمر للتداول بأوضاع أبنائهم، مطلقين نداء استغاثة لانصافهم واطلاق البريء منهم ومحاكمة المدان، مشددين على رفضهم البقاء من دون محاكمات.