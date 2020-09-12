لبنان | اعتصام في عين الحلوة لاهالي السجناء الفلسطينيين في رومية

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

نظم أهالي السجناء الفلسطينيين في رومية، اعتصاما أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر في مخيم عين الحلوة، للمطالبة ب “تحسين ظروفهم في ظل الحديث عن تفشي فيروس “كورونا”، ورفع الظلم الذي يلحق بهم نتيجة تأخير المحاكمات وتأجيلها مرارا”، ورفعوا شعارات تطالب القيادة الفلسطينية ب “إيلاء هذا الموضوع جل اهتمامها ووضعه في سلم أولوياتها”.

وكان الشيخ هشام عبد الرازق الذي يتابع ملف السجناء في رومية، قد كشف إصابة أحد أبناء مخيم عين الحلوة بفيروس “كورونا” ونقله من سجن رومية الى المستشفى بعد أن ظهرت عليه عوارض الاعياء الشديدة.

وكان أهالي السجناء في المخيم، عقدوا لقاء تشاوريا في قاعة رأس الاحمر للتداول بأوضاع أبنائهم، مطلقين نداء استغاثة لانصافهم واطلاق البريء منهم ومحاكمة المدان، مشددين على رفضهم البقاء من دون محاكمات.