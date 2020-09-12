لبنان | إدارة الكوارث في صيدا: متابعة 242 حالة داخل المدينة وفي المخيمات الفلسطينية

تسجيل إصابات جديدة في صيدا
أشارت بلدية صيدا، في بيان عممه مكتبها الإعلامي، ” أنه وفقا لإحصاء غرفة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في المجلس البلدي في المدينة، فإن عدد الإصابات بكورونا التي يتم متابعتها حاليا في صيدا وضواحيها والمخيمات الفلسطينية في المنطقة بلغ 242 إصابة موزعة كالتالي :
111 إصابة ضمن نطاق صيدا الإدارييتم متابعتها
96 إصابة في ضواحي مدينة صيدا
35 إصابة داخل مخيم عين الحلوة
وتم تسجيل 87 حالة شفاء ( 47 حالة في صيدا وضواحيها – 40 حالة في مخيم عين الحلوة )
فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 5 حالات (3 في صيدا – 2 في مخيم عين الحلوة )
وتجدد البلدية التذكير بضرورة الإلتزام بالمقررات الصحية من أجل عدم تفشي عدوى فيروس كورونا في المجتمع، سيما وأن قدرة المستشفيات الإستيعابية بلغ حدا حرجا.
كما وتدعو البلدية للتواصل معها وإبلاغها عن حالات كورنا أيضا للتعامل معها وفقا لمقررات مجلس الوزراء المتعلقة بدور البلديات في هذا المجال وذلك على الأرقام الهاتفية التالية :
03-046807 – 03/652276 – 07-722150
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