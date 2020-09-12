لبنان | إدارة الكوارث في صيدا: متابعة 242 حالة داخل المدينة وفي المخيمات الفلسطينية

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - منذ 21 دقيقة

أشارت بلدية صيدا، في بيان عممه مكتبها الإعلامي، ” أنه وفقا لإحصاء غرفة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في المجلس البلدي في المدينة، فإن عدد الإصابات بكورونا التي يتم متابعتها حاليا في صيدا وضواحيها والمخيمات الفلسطينية في المنطقة بلغ 242 إصابة موزعة كالتالي :

111 إصابة ضمن نطاق صيدا الإدارييتم متابعتها

96 إصابة في ضواحي مدينة صيدا

35 إصابة داخل مخيم عين الحلوة

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وتم تسجيل 87 حالة شفاء ( 47 حالة في صيدا وضواحيها – 40 حالة في مخيم عين الحلوة )

فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات 5 حالات (3 في صيدا – 2 في مخيم عين الحلوة )

وتجدد البلدية التذكير بضرورة الإلتزام بالمقررات الصحية من أجل عدم تفشي عدوى فيروس كورونا في المجتمع، سيما وأن قدرة المستشفيات الإستيعابية بلغ حدا حرجا.

كما وتدعو البلدية للتواصل معها وإبلاغها عن حالات كورنا أيضا للتعامل معها وفقا لمقررات مجلس الوزراء المتعلقة بدور البلديات في هذا المجال وذلك على الأرقام الهاتفية التالية :

03-046807 – 03/652276 – 07-722150