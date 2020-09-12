لبنان | تسجيل حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في برجا وزغرتا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - منذ 37 دقيقة

أعلن تقرير لجنة الصحة في بلدية برجا، تسجيل 8 حالات جديدة بفيروس كورونا، وأشار الى أن “عدد الحالات الإيجابية 49، وحالات الشفاء 2”.

وشدد على “ضرورة التباعد الاجتماعي والتزام لبس الكمامة والإجراءات الوقائية، لما فيه مصلحة الجميع”.

وفي قضاء زغرتا أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا، في نشرتها اليومية، تسجيل 11 حالة إيجابية جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:

– زغرتا:3

– ارده: 1

Advertisements

– عشاش: 1

– مجدليا:1

– مزياره: 2

– حيلان : 1

– رشعين : 1

– الفوار : 1

وجددت تأكيد “التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة وجوب ارتداء الكمامة، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل.